Суд в Екатеринбурге оставил под арестом художницу Алису Горшенину

Свердловский областной суд в Екатеринбурге оставил под административным арестом уральскую художницу Алису Горшенину за пропаганду экстремистской символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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Ее адвокат обжаловал постановление Ленинского районного суда, однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, по данным ТАСС, было установлено, что госпожа Горшенина публиковала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) посты с выступлением против признания экстремистским ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), размещала ссылки на организации и выкладывала соответствующую символику.

Ирина Пичурина