«Каролина» в овертайме обыграла «Нью-Джерси» и вышла в 1/4 финала play-off НХЛ

Клуб «Каролина Харрикейнс» обыграл «Нью-Джерси Девилс» в овертайме пятого матча play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 5:4 — и вышел в четвертьфинал турнира. Итоговый счет в серии до четырех побед — 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьян Ахо во время матча

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Себастьян Ахо во время матча

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Победу «Каролине» принес Себастьян Ахо: в середине второго периода он сравнял счет (4:4), а затем забросил шайбу в овертайме. Также в составе команды отметились Тейлор Холл, Джексон Блейк и Андрей Свечников. Ворота «Каролины» защищал российский голкипер Петр Кочетков, он отразил 31 из 35 бросков. У «Нью-Джерси» голы забили Доусон Мерсер, Тимо Майер и Стефан Ноусен.

Россиянин Андрей Свечников забросил свою пятую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он делит первое место в гонке снайперов play-off с соотечественником Кириллом Капризовым и американцем Мэттом Болди, представляющими «Миннесота Уайлд», а также с канадцем Нейтаном Маккиноном из «Колорадо Эвеланш». В прошлой игре серии Свечников сделал хет-трик, после чего болельщики «Каролины» забросали кепками лужайку перед его домом в Роли (штат Северная Каролина). По традиции фанаты кидают кепки на лед, когда кто-то из игроков трижды поражает ворота соперника.

В четвертьфинале «Каролина» встретится с победителем серии между «Вашингтон Кэпиталс» и «Монреаль Канадиенс», счет в которой на данный момент 3:1 в пользу «Вашингтона». «Каролина» примет участие во втором раунде play-off в пятый раз подряд. В том году команда потерпела поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4).

Таисия Орлова