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обновлено 11:23

2 тысячи тонн рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года

Более 2 тыс. т рапсового масла было экспортировано из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

23 апреля специалисты управления проконтролировали отправку 393,94 т масла, которая прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Все исследования подтвердили соответствие продукции международным фитосанитарным требованиям.

Напомним, 37,1 тыс. куб. м лесоматериалов круглых лиственных пород экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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