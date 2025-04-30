обновлено 11:23
2 тысячи тонн рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года
Более 2 тыс. т рапсового масла было экспортировано из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
23 апреля специалисты управления проконтролировали отправку 393,94 т масла, которая прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Все исследования подтвердили соответствие продукции международным фитосанитарным требованиям.
Напомним, 37,1 тыс. куб. м лесоматериалов круглых лиственных пород экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.