2 тысячи тонн рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года

Более 2 тыс. т рапсового масла было экспортировано из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

23 апреля специалисты управления проконтролировали отправку 393,94 т масла, которая прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Все исследования подтвердили соответствие продукции международным фитосанитарным требованиям.

Напомним, 37,1 тыс. куб. м лесоматериалов круглых лиственных пород экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.