Латвия закрыла въезд Кристине Орбакайте и сербскому композитору Бреговичу

Выступления поддерживающих Россию артистов противоречат национальным интересам Латвии, сообщает служба государственной безопасности (СГБ) республики. По данным портала LSM, в список нежелательных лиц попали российская певица Кристина Орбакайте и сербский композитор Горан Брегович. Им запрещен въезд на латвийскую территорию.

По оценке СГБ Латвии, если такие артисты смогут свободно посещать страну, это приведет к повышению межэтнической напряженности в обществе. LSM уточняет, что у Кристины Орбакайте и Горана Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом. На них еще можно приобрести билеты.

Певица Кристина Орбакайте — заслуженная артистка России. Сербский композитор и исполнитель Горан Брегович стал известен в России из-за написания музыки к фильмам Эмира Кустурицы и участия в рок-группе «Бьело дугме».