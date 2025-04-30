В Тюмени вынесли приговор криминальному авторитету по кличке Черный

Тюменский областной суд приговорил 34-летнего Дмитрия Ляпутина, известного как «Черный», к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, вымогательство и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия (ст. 210.1, ч. 1 ст. 222, ч.1 ст. 163 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

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Суд учел его непогашенную судимость и установленный на 10 лет административный надзор. Также ему назначено ограничение свободы сроком на полтора года.

Суд установил, что в колонии Ляпутин заработал уважение среди «воров в законе» и стал «смотрящим по отряду». Он относил себя к «черной масти» — группе заключенных с неформальной иерархией, выступающих против режима администрации исправительного учреждения. Для демонстрации причастности к криминальному сообществу Ляпутин нанес на тело «воровские» татуировки, которые обозначают его лидерство в криминальном сообществе и относят его к преступным авторитетам.

В Ишиме (Тюменская область) Ляпутин укреплял свое влияние, вымогая деньги у местных жителей якобы на поддержку осужденных, отбывающих наказание. 10 декабря 2023 года его задержали полицейские после того, как он отобрал 20 тыс. рублей у местного предпринимателя. При обыске в доме Ляпутина в деревне Зырянка оперативники нашли обрез охотничьего ружья «ТОЗ-БМ» 16 калибра.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге силовики задержали авторитетного бизнесмена Марселя Гасанова по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По данным следствия, он имел статус «смотрящего» за Свердловской областью.

Ирина Пичурина