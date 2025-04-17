За три месяца нижегородцы 188 раз обратились к врачам из-за укусов клещей

В Нижегородской области с начала года медики зафиксировали 188 обращений жителей, пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, количество таких обращений увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В 34% случаев клещи кусали нижегородцев на территориях сел и деревень, по 22% — на придомовых территориях и садово-огородных участках, в 6% случаев — в лесу. Единичные случаи присасывания клещей зарегистрированы на территории кладбищ и парков.

С начала года зафиксирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Лабораторно исследовали 284 клеща, 17% из них были заражены — 42 боррелиями, четыре анаплазмой и один эрлихиями. В Шахунском округе выявлен клещ с вирусным энцефалитом.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита по состоянию на середину апреля сделали более двух тысяч нижегородцев, в том числе 134 ребенка. Это составялет 30% от плана (6810 человек).

Анастасия Титова