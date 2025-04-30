Дело об изъятии имущества экс-главы Суддепартамента Крыма передано в Ростов

Дело об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего руководителя Судебного департамента Крыма и его близких родственников на 0,6 млрд руб., инициированное Генпрокуратурой, передано в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции

Имя чиновника не сообщается, но, судя по всему, речь идет о Кериме Акуеве, который возглавлял ведомство с 2014 по 2022 годы.

В отношении бывшего руководителя ведомства возбуждено уголовное дело по статьям о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и в рамках расследования он и его родственники не смогли представить доказательства законности приобретения имущества на 590 млн руб., говорится в релизе.

Со ссылкой на данные налоговой службы сообщается, что доходы фигуранта за период с 2008 по 2023 годы составили чуть более 12 млн руб. Между тем его родственники в тот же период времени стали собственниками значительного числа объектов недвижимости и земельных участков в республиках Крым и Дагестан, а также в Ставропольском крае, стоимость которых в разы превышает декларированные доходы, отмечает пресс-служба.

Однако, по утверждению Генеральной прокуратуры, именно бывший руководитель является фактическим владельцем приобретенного незаконным путем имущества, чтобы уйти от декларирования доходов и скрыть информацию от контролирующих органов он регистрировал объекты на своих родственников и доверенных лиц, говорится в сообщении.

«С целью независимого и беспристрастного рассмотрения гражданского дела кассационный суд принял решение передать дело в Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону. Таким образом, возможность внешнего влияния ответчика на судей, его прямого или косвенного вмешательства в процесс рассмотрения дела будет исключена»,— отмечает пресс-служба кассационного суда.

Керим Акуев возглавляет управления судебных департаментов в различных регионах РФ с 2004 года. Карьеру в Крыму начал сразу после включения полуострова в состав РФ в 2014 году. В разные годы Керим Акуев работал в судебной системе Ставропольского края, Сахалина, а позднее (в 2022 году) — Донецкой народной республики. Указом главы ДНР получил звание действительного государственного советника юстиции. В конце 2022 года Керима Акуева уволили за пропуск оперативного совещания и ряд других нарушений.

Андрей Обнорский