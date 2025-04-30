Мантуров обсудил с командующим группировкой «Днепр» Теплинским борьбу с БПЛА

Первый вице-премьер Денис Мантуров посетил производственную площадку Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат» в Запорожской области. Также господин Мантуров встретился с группировкой «Днепр» и обсудил с командующим Михаилом Теплинским противодействие беспилотникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Правительство РФ Денис Мантуров

Фото: Правительство РФ

Во время посещения площадки «Барс-Сармат» первому вице-премьеру показали образцы оружия и военной техники, разработка и усовершенствование которых происходят в том числе на линии военного соприкосновения.

«Среди них переданные от Фонда перспективных исследований на апробацию в центр “Барс-Сармат” робототехнические комплексы, созданные отечественной промышленностью безэкипажные катера, разработанные инженерами боеприпасы и дроны, средства радиоэлектронной борьбы, а также робототехнические многофункциональные комплексы»,— уточняется на сайте правительства.

Денис Мантуров дал поручение коллегии ВПК начать массовое производство представленного оборудования на ведущих российских заводах-изготовителях. Кроме того, первый вице-премьер встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили развитие промышленности региона и инвестиционные проекты, включая создание индустриального парка.