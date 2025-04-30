Банду «черных» лесорубов осудили в Приангарье

В Иркутской области суд вынес приговор в отношении шестерых «черных» лесорубов за вырубку более 3,5 тыс. куб. м леса. Ущерб лесному фонду от их действий составил 24 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установило Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области, в состав преступного сообщества входили трое работников лесничества, которые «за денежное вознаграждение предоставляли фиктивные документы с заниженными объемами фактически имеющихся зеленых насаждений», что позволяло на законных основаниях заготавливать древесину в больших объемах. «В дальнейшем древесина доставлялась на пункты приема и отгрузки, принадлежащие лидеру группы, где перерабатывалась для продажи»,— рассказала госпожа Волк.

В ходе обысков полиция обнаружила лес-кругляк и пиломатериалы объемом более 280 куб. м. На лесозаготовительную технику, грузовой и легковой транспорт наложен арест.

За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) участники преступной группы получили наказание от 6 лет колонии до 4,5 лет принудительных работ.

Михаил Кичанов