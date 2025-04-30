На Кубани будут судить участников ОПГ, создавших канал незаконной миграции

Управлением ФСБ по Краснодарскому краю привлечены к ответственности 14 человек, признанных участниками организованной группы, занимавшейся созданием канала незаконной миграции. Как установлено следствием, гражданин РФ, уроженец одной из стран Центральной Азии, 1979 года рождения, организовал преступное сообщество, специализировавшееся на легализации иностранцев посредством фиктивных трудовых договоров, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

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По информации ведомства, за период с января 2024 года по апрель 2025-го около 500 граждан центральноазиатских республик получили возможность незаконно находиться на территории России. Материалы расследования квалифицированы по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

В числе фигурантов дела значится сотрудник одного из правоохранительных органов Краснодарского края. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются и направлены на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и других причастных лиц.

Вячеслав Рыжков