В центре Челябинска продают участок с заброшенным зданием за 39 млн рублей

ДОМ.РФ выставил на продажу земельный участок и расположенное на нем заброшенное здание в центре Челябинска. Стоимость объекта оценена в 39,6 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «ГИС. Торги»

Продажа реализуется в виде аукциона. Согласно объявлению, земельный участок находится на улице Телевизионной, 6А. Его площадь составляет более 2,8 тыс. кв. м. На участке также расположено одноэтажное заброшенное здание. Общая площадь сооружения — 403,2 кв. м. В документации, прикрепленной к аукциону, также отмечено, что здание было построено в 1997 году. Объекты относятся к федеральной собственности.

Земельный участок в дальнейшем разрешено использовать только для строительства магазина площадью не более 5 тыс. кв. м.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июня 2025 года. Победителя торгов определят 6 июня.