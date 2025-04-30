В Краснодаре группа злоумышленников легализовала около 500 незаконных мигрантов

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю расследует уголовное дело в отношении 14 участников преступной группы, создавших канал незаконной миграции из стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, за период с января 2024-го по апрель 2025 года злоумышленники организовали незаконное пребывание в России около 500 мигрантов.

Следствие считает лидером преступной группировки 46-летнего гражданина России — уроженца Центральной Азии. Вместе с сообщниками он организовывал заключение фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, что позволяло им легализоваться на территории России. По информации ФСБ, в преступную группу входил сотрудник правоохранительных органов Краснодарского края.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении участников организованной преступной группы расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В случае признания злоумышленников виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Анна Перова, Краснодар