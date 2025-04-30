В Прикамье завершена рекордная по продолжительности процедура банкротства

Арбитражный суд Пермского края сегодня завершил процедуру конкурсного производства ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» (ЗиД), сообщил «Ъ-Прикамье» управляющий предприятием Лев Шляпин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Указанная процедура является рекордной по продолжительности в Пермском крае: рассмотрение дела по заявлению ООО «Новогор-Прикамье» началось почти 20 лет назад — 30 ноября 2005 года, а процедура наблюдения была введена в апреле 2006 года.

По итогам банкротства единый имущественный комплекс был сохранен и продан компании «Курганприбор». При этом численность сотрудников увеличилась до 868 человек, годовая выручка выросла почти в три раза, сообщает телеграм-канал краевого арбитражного суда. Сам комплекс был реализован за 725 млн руб., а также взыскана дебиторская задолженность ЗиДа почти на 4 млрд руб. Все это позвонило погасить более половины текущих обязательств предприятия, цитирует господина Шляпина телеграм-канал суда.