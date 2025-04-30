В Ростовской области годовая инфляция на продукты увеличилась на 15%

В Ростовской области зафиксировали резкий скачок цен на продовольственные товары. В марте 2025 года их стоимость выросла на 1,05% по отношению к показателям в феврале. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что годовая инфляция на продукты увеличилась до 14,84%. Больше всего цены возросли на кофе и какао: 19,19% на растворимый, в зернах и молотый — на 25,06%, а какао — на 22,11%. Из-за неурожая закупка сырья для поставщиков стала обходиться дороже, что и спровоцировало скачок цен.

Кроме того, в регионе дорожают шоколадные конфеты — годовой прирост цен составил 16,04%. Такие показатели объясняются решением производителей перенести в цены возросшие расходы на упаковку и зарплаты сотрудникам.

Мария Хоперская