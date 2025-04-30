В Астрахани директор фирмы пойдет под суд за хищение 24 млн бюджетных средств

Ленинский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму более 24 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении учредителя и фактического директора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, директор фирмы в рамках реализации госконтракта на строительство школы в Наримановском районе по линии нацпроекта «Образование» не исполнил обязательства в срок и похитил более 24 млн руб. с августа 2022 года по сентябрь 2023 года. Прокуратура предъявила ему иск о возмещении причиненного ущерба.

На сегодняшний день школа введена в эксплуатацию. Строительство объекта завершил другой подрядчик. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов