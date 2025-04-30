Участнику СВО выплатили 300 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры Сочи

Прокуратура Сочи помогла участнику СВО получить положенную единовременную материальную помощь в размере 300 тыс. руб. после необоснованного отказа городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению военнослужащего, заявившего о нарушении его прав на меры социальной поддержки. В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащий подал заявление в администрацию Сочи на получение установленной материальной помощи, однако получил необоснованный отказ.

Для защиты интересов участника СВО прокуратура внесла представление в адрес городских властей. После рассмотрения акта прокурорского реагирования заявителю назначили и перечислили полагающуюся сумму.

«Ъ-Сочи» писал, что после вмешательства прокуратуры Сочи семье погибшего участника СВО выплатили 2 млн руб. Причиной отказа стало отсутствие регистрации погибшего на территории Краснодарского края.

Мария Удовик