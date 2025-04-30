Пермская круизная компания планирует расширить флот небольшими судами

Пермская теплоходная компания «ВолгаWolga» планирует расширять флот. Как сообщил на заседании правительства Пермского края руководитель ООО «Большой Маяк» (управляет «ВолгаWolga») Леонид Маркин, сейчас организация рассматривает вариант получения небольших теплоходов для «уникальных круизов, куда не ходят крупные суда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WolgaВолга Фото: WolgaВолга

ТК «ВолгаWolga» основана в начале 2000-х пермскими предпринимателями Вадимом Яхниным и Леонидом Маркиным. На данный момент принадлежит ООО «Большой маяк», соучредителями которого выступают господа Яхнин и Маркин. ТК организует речные круизы из Перми, Чайковского, Казани, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Компания является судовладельцем четырехпалубного теплохода «Владимир Маяковский» и трехпалубников «Михаил Кутузов» и «Павел Бажов». В 2021 году «ВолгаWolga» взяла в аренду у Камского речного пароходства еще один трехпалубный теплоход — «Солнечный город», которому позже вернула предыдущее имя — «Юрий Никулин». Кроме того, в 2022 году компания приобрела и модернизировала двухпалубный лайнер «Борис Полевой», а позже еще один трехпалубник — «Александр Невский».