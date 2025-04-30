Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО «Кизилдорстрой» и отменил решение первой инстанции в части отказа признать незаконным арест денежных средств компании. Суд установил, что действия пристава из Ново-Савиновского отдела Казани, наложившего арест после отмены обеспечительной меры в отношении денежных средств, нарушили закон. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал незаконным арест счетов «Кизилдорстроя» приставом из Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд признал незаконным арест счетов «Кизилдорстроя» приставом из Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее ООО «Кизилдорстрой» обжаловало действия судебного пристава-исполнителя из Ново-Савиновского районного отдела Казани, связанные с арестом денежных средств и поручениями на изъятие имущества компании. Исполнительное производство велось на основании определения Арбитражного суда Татарстана, которым изначально были утверждены обеспечительные меры в деле на сумму более 211 млн руб.

Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление, признав незаконными поручения пристава на изъятие имущества и передачу его на хранение. Однако в части отказа признать незаконным арест денежных средств суд сослался на то, что определение об отмене обеспечительных мер было обжаловано и, по мнению суда, не вступило в силу.

Апелляционная инстанция с таким выводом не согласилась. В постановлении указано, что судебные определения об отмене обеспечительных мер подлежат немедленному исполнению. Соответственно, постановление пристава от 20 декабря 2024 о наложении ареста на счета компании, вынесенное уже после отмены этих мер определением от 17 декабря 2024, признано незаконным.

Суд отметил, что пристав не представил правовых оснований для ареста после отмены ранее принятых мер, и не учел, что ограничение на денежные средства к тому моменту уже было отменено. Доводы о необходимости ареста имущества, стоимость которого превышает сумму требований, были признаны недоказанными.

Апелляционный суд признал незаконными не только постановление пристава от 20 декабря, но и сами действия, выразившиеся в аресте денежных средств. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан обязано устранить выявленные нарушения.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Кизилдорстрой» зарегистрировано в Челябинской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководителем компании числится Артур Хакимов. Выручка за 2024 составила 3,5 млрд руб.

Анар Зейналов