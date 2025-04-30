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Коммерсантъ FM
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«Во всем виноват климат, который постоянно меняется»

Дмитрий Дризе — о последствиях блэкаута на юге Европы

Потери только одной Испании от масштабного блэкаута 28 апреля могут составить от €1 млрд до €4,5 млрд. Причины произошедшего на Пиренейском полуострове до сих пор не установлены. Как пишет Bloomberg, возможно, к коллапсу привела серия сбоев, которые длились по несколько секунд каждый. Власти обещают провести беспристрастное расследование. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европе неизбежно придется меняться.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На Европу свалилась очередная напасть: неожиданно погас свет на юге континента. Пострадали Испания, Португалия, Андорра и пограничные с Пиренейским полуостровом регионы Франции. Такого никогда не было, чтобы целые страны оставались без электричества, причем надолго. По идее, подобное случается в результате масштабных бедствий вроде больших войн или землетрясений. Действительно, учитывая ситуацию в мире, первое приходит в голову именно это либо кибератака, либо крупная диверсия, новое неизвестное оружие и так далее. На первом этапе появилась версия, речь может идти о некоем редком погодном явлении.

Из-за чего могло произойти масштабное отключение электричества в Испании

Такая реакция понятна, ведь свалить все на капризы природы проще всего. Это позволяет избежать неприятных вопросов. Например, как допустили? И кто виноват? Насколько вообще обеспечена безопасность населения Старого Света? Затем, как это обычно бывает, власти обещали провести беспристрастное расследование с привлечением квалифицированных экспертов, которые во всем разберутся. Это тоже понятно. Выяснение может длиться сколько угодно долго. За это время страсти улягутся, и постепенно можно будет спустить происшествие на тормозах.

Собственно, причем здесь политика? Как было сказано выше, мы живем в непростое время, поэтому и варианты появились непростые. В частности, такой: все это следствие чрезмерного увлечения возобновляемой нетрадиционной энергетикой, а также искусственным интеллектом. Произошло ЧП, где-то что-то замкнуло, и все эти новомодные штуки оказались не готовы. В технические подробности вникать не будем, если по-простому, грубо и непрофессионально (мы же говорим о политике): ветрогенератор не может отключиться и потом быстро включиться, как обычный. В целом же во всем виноват климат, который постоянно меняется.

Как Пиренейский полуостров временно остался без электроэнергии

Таким образом, с одной стороны, есть повод отказаться от всех этих новомодных течений и вернуться к традиционным источникам генерации. В частности, расконсервировать атомные станции, начать снова добывать уголь, закупать больше газа, например, в России. Опять же, этот искусственный интеллект — нельзя ему доверять, доиграетесь, что восстание машин станет реальностью. С другой стороны, нужно продолжать бороться с изменениями климата. За всем этим стоят большие деньги и политические партии, которые все подобное продвигают.

Повод в очередной раз обвинить действующую европейскую систему управления в полной несостоятельности и некомпетентности. Есть в этом доля правды и повод задуматься о масштабных реформах. И главное, отказаться от утопичных теорий строительства «города Солнца» — его не бывает. Зато есть блэкауты и недовольство рядовых граждан. Но мы, конечно же, советов не даем. Однако можно разглядеть во всем происходящем подтверждение того, что как раньше уже точно не будет.

Фотогалерея

Блэкаут в Испании и Португалии

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Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Закрытая станция метро в Мадриде

Закрытая станция метро в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение &lt;BR>На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение
На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Люди в пробке в Мадриде

Люди в пробке в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Люди в центре Лиссабона

Люди в центре Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов &lt;BR>На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов
На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди в аэропорту Лиссабона

Люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

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Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Закрытая станция метро в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение
На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Люди в пробке в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Люди в центре Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов
На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

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