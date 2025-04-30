«Во всем виноват климат, который постоянно меняется»

Потери только одной Испании от масштабного блэкаута 28 апреля могут составить от €1 млрд до €4,5 млрд. Причины произошедшего на Пиренейском полуострове до сих пор не установлены. Как пишет Bloomberg, возможно, к коллапсу привела серия сбоев, которые длились по несколько секунд каждый. Власти обещают провести беспристрастное расследование. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европе неизбежно придется меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На Европу свалилась очередная напасть: неожиданно погас свет на юге континента. Пострадали Испания, Португалия, Андорра и пограничные с Пиренейским полуостровом регионы Франции. Такого никогда не было, чтобы целые страны оставались без электричества, причем надолго. По идее, подобное случается в результате масштабных бедствий вроде больших войн или землетрясений. Действительно, учитывая ситуацию в мире, первое приходит в голову именно это либо кибератака, либо крупная диверсия, новое неизвестное оружие и так далее. На первом этапе появилась версия, речь может идти о некоем редком погодном явлении.

Такая реакция понятна, ведь свалить все на капризы природы проще всего. Это позволяет избежать неприятных вопросов. Например, как допустили? И кто виноват? Насколько вообще обеспечена безопасность населения Старого Света? Затем, как это обычно бывает, власти обещали провести беспристрастное расследование с привлечением квалифицированных экспертов, которые во всем разберутся. Это тоже понятно. Выяснение может длиться сколько угодно долго. За это время страсти улягутся, и постепенно можно будет спустить происшествие на тормозах.

Собственно, причем здесь политика? Как было сказано выше, мы живем в непростое время, поэтому и варианты появились непростые. В частности, такой: все это следствие чрезмерного увлечения возобновляемой нетрадиционной энергетикой, а также искусственным интеллектом. Произошло ЧП, где-то что-то замкнуло, и все эти новомодные штуки оказались не готовы. В технические подробности вникать не будем, если по-простому, грубо и непрофессионально (мы же говорим о политике): ветрогенератор не может отключиться и потом быстро включиться, как обычный. В целом же во всем виноват климат, который постоянно меняется.

Таким образом, с одной стороны, есть повод отказаться от всех этих новомодных течений и вернуться к традиционным источникам генерации. В частности, расконсервировать атомные станции, начать снова добывать уголь, закупать больше газа, например, в России. Опять же, этот искусственный интеллект — нельзя ему доверять, доиграетесь, что восстание машин станет реальностью. С другой стороны, нужно продолжать бороться с изменениями климата. За всем этим стоят большие деньги и политические партии, которые все подобное продвигают.

Повод в очередной раз обвинить действующую европейскую систему управления в полной несостоятельности и некомпетентности. Есть в этом доля правды и повод задуматься о масштабных реформах. И главное, отказаться от утопичных теорий строительства «города Солнца» — его не бывает. Зато есть блэкауты и недовольство рядовых граждан. Но мы, конечно же, советов не даем. Однако можно разглядеть во всем происходящем подтверждение того, что как раньше уже точно не будет.

Фотогалерея Блэкаут в Испании и Португалии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Закрытая станция метро в Мадриде Фото: Manu Fernandez / AP Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение

На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде Фото: Manu Fernandez / AP Люди в пробке в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы Фото: Ana Beltran / Reuters Люди в центре Лиссабона Фото: Armando Franca / AP Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания) Фото: Nacho Doce / Reuters Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде Фото: Manu Fernandez / AP Пациентка в больнице в Барселоне (Испания) Фото: Nacho Doce / Reuters Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне Фото: Pedro Nunes / Reuters Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов

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На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде Фото: Manu Fernandez / AP Люди в пробке в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Некоторые жители Мадрида использовали для освещения фонарики Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы Фото: Ana Beltran / Reuters Люди в центре Лиссабона Фото: Armando Franca / AP Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания) Фото: Nacho Doce / Reuters Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде Фото: Manu Fernandez / AP Пациентка в больнице в Барселоне (Испания) Фото: Nacho Doce / Reuters Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне Фото: Pedro Nunes / Reuters Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов

На фото: люди в аэропорту Лиссабона Фото: Pedro Nunes / Reuters Пассажиры около аэропорта Лиссабона Фото: Armando Franca / AP Люди в аэропорту Лиссабона Фото: Armando Franca / AP Покупатель расплачивается наличными в Мадриде Фото: Ana Beltran / Reuters Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания) Фото: Nacho Doce / Reuters Смотреть

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