«Во всем виноват климат, который постоянно меняется»
Дмитрий Дризе — о последствиях блэкаута на юге Европы
Потери только одной Испании от масштабного блэкаута 28 апреля могут составить от €1 млрд до €4,5 млрд. Причины произошедшего на Пиренейском полуострове до сих пор не установлены. Как пишет Bloomberg, возможно, к коллапсу привела серия сбоев, которые длились по несколько секунд каждый. Власти обещают провести беспристрастное расследование. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европе неизбежно придется меняться.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
На Европу свалилась очередная напасть: неожиданно погас свет на юге континента. Пострадали Испания, Португалия, Андорра и пограничные с Пиренейским полуостровом регионы Франции. Такого никогда не было, чтобы целые страны оставались без электричества, причем надолго. По идее, подобное случается в результате масштабных бедствий вроде больших войн или землетрясений. Действительно, учитывая ситуацию в мире, первое приходит в голову именно это либо кибератака, либо крупная диверсия, новое неизвестное оружие и так далее. На первом этапе появилась версия, речь может идти о некоем редком погодном явлении.
Такая реакция понятна, ведь свалить все на капризы природы проще всего. Это позволяет избежать неприятных вопросов. Например, как допустили? И кто виноват? Насколько вообще обеспечена безопасность населения Старого Света? Затем, как это обычно бывает, власти обещали провести беспристрастное расследование с привлечением квалифицированных экспертов, которые во всем разберутся. Это тоже понятно. Выяснение может длиться сколько угодно долго. За это время страсти улягутся, и постепенно можно будет спустить происшествие на тормозах.
Собственно, причем здесь политика? Как было сказано выше, мы живем в непростое время, поэтому и варианты появились непростые. В частности, такой: все это следствие чрезмерного увлечения возобновляемой нетрадиционной энергетикой, а также искусственным интеллектом. Произошло ЧП, где-то что-то замкнуло, и все эти новомодные штуки оказались не готовы. В технические подробности вникать не будем, если по-простому, грубо и непрофессионально (мы же говорим о политике): ветрогенератор не может отключиться и потом быстро включиться, как обычный. В целом же во всем виноват климат, который постоянно меняется.
Таким образом, с одной стороны, есть повод отказаться от всех этих новомодных течений и вернуться к традиционным источникам генерации. В частности, расконсервировать атомные станции, начать снова добывать уголь, закупать больше газа, например, в России. Опять же, этот искусственный интеллект — нельзя ему доверять, доиграетесь, что восстание машин станет реальностью. С другой стороны, нужно продолжать бороться с изменениями климата. За всем этим стоят большие деньги и политические партии, которые все подобное продвигают.
Повод в очередной раз обвинить действующую европейскую систему управления в полной несостоятельности и некомпетентности. Есть в этом доля правды и повод задуматься о масштабных реформах. И главное, отказаться от утопичных теорий строительства «города Солнца» — его не бывает. Зато есть блэкауты и недовольство рядовых граждан. Но мы, конечно же, советов не даем. Однако можно разглядеть во всем происходящем подтверждение того, что как раньше уже точно не будет.
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Блэкаут в Испании и Португалии
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