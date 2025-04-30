В Ярославле открыли новое здание налоговой

В Ярославле состоялось торжественное открытие нового здания для управления Федеральной налоговой службы на Тутаевском шоссе, 108. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В новое здание переехали межрайонные ИФНС России №5, 7 и 9, а также единый регистрационный центр. Теперь вместо пяти адресов инспекций будет один.

«Размещение структурных подразделений инспекции в одном здании позволяет существенно упростить взаимодействие между ними, повысить эффективность работы и избежать неудобств, связанных с прежним рассредоточением по нескольким удаленным друг от друга зданиям»,— считает руководитель регионального управления ФНС России Александр Поляков.

В новом корпусе — восемь этажей. На первом располагается зал для приема и обслуживания жителей, есть пункт выдачи электронной подписи и зоны ожидания с компьютерами для самостоятельного заполнения документов. В здании также есть конференц-зал и архивные помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что строить здание начали еще в 2020 году. На эти цели выделись средства из федерального бюджета.

Алла Чижова