В Ульяновске прокуратура проверяет обслуживающие компании в связи с отравлением семьи угарным газом

Поздно вечером 29 апреля в Ульяновске из квартиры дома на улице Средний Венец в больницы города с признаками отравления угарным газом доставлены женщина и мужчина, а также их малолетние дети, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с произошедшим прокуратура Ленинского района начала проверку специализированной компании, обслуживающей внутридомовое газовое оборудование, управляющей компании ЖКХ, обслуживающей МКД, а также контролирующих органов.

В прокуратуре отмечают, что случаи отравления от угарного газа при эксплуатации газового оборудования происходят в регионе достаточно часто — пять-шесть раз в год. Иногда — раз в три года — из-за неисправных вентканалов гибнут люди. Практически во всех случаях виновными в гибели людей оказываются руководители управляющих компаний или организаций, обслуживающих газовое и вентиляционное оборудование.

Так, 18 апреля Ульяновский областной суд согласился с выводами райсуда и оставил без изменения приговор (три года лишения свободы в колонии общего режива), вынесенный директору управляющей компании ЖКХ «ЦильнаДом» Ильдару Фатхуллову, признанному виновным в гибели от угарного газа двух жильцов обслуживаемого МКД в городе Цильне.

Андрей Васильев, Ульяновск