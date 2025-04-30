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В Новороссийске в карьере цемзавода запланированы взрывные работы

В карьере цемзавода «Пролетарий» на Сухумском шоссе сегодня, 30 апреля, будут проводиться взрывные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Фото: Николай Хижняк

Фото: Николай Хижняк

По информации АО «Новоросцемент», в период с 12:00 до 17:00 в карьере цемзавода запланированы взрывные работы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Также сегодня, 30 апреля, пройдут военные учения в акватории морского порта Новороссийска. При проведении учений запрещается выход в море всех маломерных судов и плавсредств.

Алена Воробьева

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