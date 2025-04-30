46% опрошенных жителей Казани положительно оценивают предложение Госдумы ввести механизм самозапрета на участие в азартных играх — «Стоп азарт». Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 46% опрошенных казанцев поддерживают самозапрет на азартные игры

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ 46% опрошенных казанцев поддерживают самозапрет на азартные игры

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Еще 17% одобряют только добровольный самозапрет, при котором человек может по собственному желанию включиться в реестр на срок от трех месяцев до пожизненного ограничения. 7% респондентов считают необходимым распространить запрет исключительно на должников с просрочкой платежей свыше трех месяцев.

Уровень поддержки зависит от дохода: полное одобрение инициативе выразили 62% опрошенных с зарплатой до 50 тыс. руб., тогда как среди тех, кто зарабатывает свыше 100 тыс., таких оказалось 47%. Те, кто зарабатывают больше, чаще предлагают распространять ограничения только на неплательщиков.

10% опрошенных не поддерживают возможную инициативу по самозапрету на азартные игры. Каждый пятый затруднился с ответом, предложив альтернативные меры: «Вместо этого надо ввести обязательную консультацию у психиатра» или «Лудомания — это болезнь, которая лечится у психолога».

Склонные к азартным играм чаще других выступают против введения обязательного реестра либо поддерживают самозапрет исключительно на добровольной основе (по 26%). Их аргумент — это личное право каждого: «Каждый сам себе хозяин»; «Право выбора должно оставаться за человеком».

Артём Дергунов