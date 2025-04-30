В 2025 году цены на лимоны на Ставрополье выросли на 10%

Средний чек на лимоны в Ставропольском крае с 1 марта по 15 апреля достиг 158 руб. за кг, что на 10% выше аналогичного показателя 2024 года (144 руб.). Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Контур.Маркет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Основным фактором резкого повышения среднего чека стало снижение экспорта из Турции. Планируется нарастить импорт лимонов из других стран, в частности из Узбекистана, что может способствовать усилению конкуренции и снижению отпускных цен»,— рассказала аналитик Контур.Маркета Ксения Корзан.

За указанный период в регионе оформлено 62 тыс. чеков на приобретение лимонов в различных торговых точках. Объем продаж вырос на 33% по сравнению с прошлым годом.

В масштабах всей страны стоимость килограмма лимонов увеличилась на 16%, составив 181 руб. При этом общероссийский спрос сократился на 9%.

Николай Аксенов