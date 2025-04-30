В Барнауле иностранца осудили на 13 лет колонии за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд города Барнаула огласил приговор 20-летнему иностранцу. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Молодого человека обвиняли в публичном оправдании терроризма.

Как сообщили в управлении ФСБ по Алтайскому краю, обвиняемый использовал закрытые чаты Telegram и публичные группы в соцсетях для пропаганды терроризма. Расследование установило его участие в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.