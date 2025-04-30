Отменена полетная программа из Перми в Волгоград

Авиарейс из Перми в Волгоград исключен из списка субсидируемых маршрутов. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой минтранс. Это произошло вследствие отказа авиакомпании «Икар» осуществлять полеты по данному маршруту из-за технических ограничений воздушного парка авиакомпании. Полетная программа из Перми в Волгоград в 2025 году отменена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

В декабре 2024 года Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало утвержденный перечень субсидируемых маршрутов в 2025 году для Пермского края. После исключения Волгограда в списке остаются 12 направлений. Это рейсы до Казани (авиакомпания «ЮВТ Аэро»), Калининграда («Икар»), Когалыма (авиакомпания Utair), Махачкалы (авиакомпания «Азимут»), Минеральных Вод («Азимут), Нижневартовска («ЮВТ Аэро»), Новосибирска (авиакомпания S7), Нового Уренгоя («ЮВТ Аэро»), Самары («ЮВТ Аэро»), Сургута (Utair), Тюмени (Utair) и Усинска («ЮВТ Аэро»).

Все рейсы будут субсидироваться за счет бюджетов Пермского края и указанных регионов, кроме Нового Уренгоя, Нижневартовска и Минеральных Вод. Полеты в эти города перевозчикам будет субсидировать только бюджет Прикамья.