Сочи вошел в топ направлений для отдыха с детьми в мае

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в мае. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На курорте путешественники с детьми бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в мае занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 14% бронирований. В городе путешественники с детьми остаются в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,2 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в мае заняла Москва. Столица России собрала 6% бронирований. В городе отдыхающие бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения в мае составляет 5,9 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар расположился на шестом месте. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,9 тыс. руб.

Сразу за ним идет Геленджик. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Девятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми заняла Анапа. Средняя продолжительность поездки — пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что Турецкий циклон испортит начало мая в Сочи. С 1 по 4 мая температура воздуха не будет превышать +20 градусов, а осадки в виде дождя будут выпадать практически ежедневно до конца первых майских праздников.

Мария Удовик