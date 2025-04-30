Казань получила ESG-оценку на уровне АА- с прогнозом «стабильный», что указывает на очень высокий уровень устойчивого развития и планирования практик в сфере экологии, социальной политики и управления. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казани присвоили высокий ESG-рейтинг

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Казани присвоили высокий ESG-рейтинг

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Оценка включает три ключевых направления: экология, социальная сфера и качество управления.

В блоке «экология» отмечается достаточно высокое качество реализации экологической стратегии: внедряются меры по повышению энергоэффективности, развитию малой энергетики, увеличению зеленых зон и улучшению системы обращения с отходами. Площадь озелененных территорий за последние два года выросла на 1,5 процентного пункта и составляет 32,7% от общей площади города. При этом сохраняются проблемы с загрязнением воздуха и качеством воды в ряде водоемов.

Блок «социальная сфера» характеризуется высокими доходами населения — среднемесячная зарплата в 2023 году составила 77,1 тыс. руб., а уровень безработицы снизился до 0,3%. Однако остаются вызовы в сфере здравоохранения и дошкольного образования. Вместе с тем количество мест в детских садах продолжает расти, как и площадь жилья на человека — это значение увеличилось на 3,3% по сравнению с 2022 годом и составило 28,4 кв. м.

«Качество управления» получило самую высокую оценку: стратегия социально-экономического развития города до 2030 года считается хорошо проработанной и согласованной с региональными планами. Город демонстрирует высокий объем отгруженных товаров собственного производства — 701,5 млрд руб. за период 2022–2023 годов. Налоговые и неналоговые доходы города по итогам 2023 года составили 24,2 млрд руб., что превысило план на 111,3%. Расходная часть была исполнена на уровне 44,1 млрд руб., или 94% от запланированного объема.

Артём Дергунов