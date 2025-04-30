Менее половины единороссов в гордуме Томска зарегистрированы на праймериз

Для участия в электронном предварительном голосовании (ЭПГ) по отбору кандидатов «Единой России» на выборах в городскую думу Томска зарегистрирован 191 претендент. Праймериз пройдут с 19 по 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, в муниципальном парламенте Томска 37 мест. 27 депутатов избираются в одномандатных округах, 10 — по партийным спискам.

В настоящее время фракция единороссов в гордуме насчитывает 14 человек. Из них для участия в ЭПГ зарегистрировались шестеро: Наталья Красницкая, Игорь Разживин, Диана Смолева, Диана Смолякова, Сергей Панов и Максим Резников. Как уточнили в региональном отделении «Единой России», политсовет партийной организации Томска может включить кандидатов в головную часть партсписка без их участия в праймериз.

Как писал «Ъ-Сибирь», в этом году на выборах в гордуму будет использована новая схема одномандатных округов и формирования территориальных групп кандидатов от партий.

Валерий Лавский