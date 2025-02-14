Избирком предложил схему тергрупп кандидатов на выборах в гордуму Томска

Избирательная комиссия Советского района Томска представила в гордуму проект решения о формировании территориальных групп кандидатов в партсписках на выборах в муниципальный парламент. Проект решения гордумы с утверждением схемы внесен на обсуждение в повестку дня комиссии по регламенту и правовым вопросам 19 февраля.

«Границы территорий, которым соответствуют территориальные группы кандидатов, совпадают с границами входящих в них одномандатных избирательных округов»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту, будут созданы девять тергрупп. В двух случаях они будут включать территории одномандатных округов из разных районов. Так, первая группа объединит одномандатные округа №1 и №2 в Советском районе с №21 в Октябрьском; третья — №6 в Советском с №10 и №11 в Кировском районе.

Как писал «Ъ-Сибирь», новая схема одномандатных округов была принята на сессии гордумы 4 февраля. Очередные выборы состоятся в сентябре 2025 года. 27 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще 10 — по партспискам, которые состоят из головной части и тергрупп.

Валерий Лавский