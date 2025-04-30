Количество электромобилей на Кубани превысило 4 тысячи

В Краснодарском крае в рамках реализации федерального проекта с 2022 по 2024 год введено в эксплуатацию 197 зарядных электростанций (ЗЭС) для электромобилей, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. На их установку направлено более 450 млн руб. субсидий. К 2030 году число ЗЭС в регионе должно увеличиться до 464 единиц, при этом ожидается, что парк электромобилей достигнет 4,3 тыс. машин.

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По информации УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в 2024 году на территории региона зарегистрировано 4097 транспортных средств с автономным электрическим приводом — на 3379 единиц больше, чем в 2021 году. В министерстве отмечают, что с учетом миграционного притока, особенно в курортный сезон, реальное число эксплуатируемых электромобилей может быть выше, что обуславливает необходимость расширения зарядной инфраструктуры.

В АО «НЭСК», реализующем проект по установке ЭЗС, уточнили, что в 2022 году было смонтировано 55 быстрых зарядных станций, в 2023-м — 47, в 2024-м — 29 на территории Краснодарского края, а также несколько объектов за пределами региона: четыре станции в Майкопе (Адыгея) и три в Ростовской области (одна — в Ростове-на-Дону, две — в Батайске). На данный момент компания обслуживает 138 быстрых зарядных пунктов.

В 2025 году и далее «НЭСК» планирует продолжить установку как быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт с продолжительностью сеанса 30–45 минут, так и станций средней мощности (40–80 кВт), обеспечивающих зарядку в течение 60–150 минут. Расширение географии охватит не только Краснодарский край, но и сопредельные регионы — Адыгею и Ростовскую область.

Вячеслав Рыжков