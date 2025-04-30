Два человека утонули в Омской области после посещения кладбища

Следственное управление СК России по Омской области разбирается в обстоятельствах гибели на воде 50-летней женщины и 55-летнего мужчины, сообщили в ведомстве.

Как установило следствие, супруги утонули вчера вблизи деревни Кайгарлы в Тевризском районе. Они возвращались с кладбища домой на лодке. От сильного ветра и волн лодку перевернуло, и люди оказались в реке.

Как писал «Ъ-Сибирь», СУ СКР Омской области возбудил дело после смерти 55-летнего владелица магазина в региональной столице во время вчерашнего шторма.

Накануне в Омске был объявлен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. С 29 по 30 апреля на территории города порывы ветра могут достигать 25 м/с и более.

Михаил Кичанов