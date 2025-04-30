В Омске возбуждено дело после смерти бизнесмена во время шторма

В Омске владелец торговой точки умер из-за срыва кровли во время сильного ветра. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 55-летний владелец магазина осматривал поврежденную кровлю здания на ул. Заозерная, 32/3. Когда он стоял на крыше, от порыва ветра отлетел лист профнастила. В результате омич сорвался. При падении он получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался на месте. Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования дела.

Накануне в Омске был объявлен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. С 29 по 30 апреля на территории города порывы ветра могут достигать 25 м/с и более.

Александра Стрелкова