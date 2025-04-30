В Златоусте завершают отопительный сезон

Отопление в жилых домах и социальных учреждениях Златоуста начнут отключать с 30 апреля. Котельные и тепловые пункты города переводят на летний режим работы. Об этом сообщил глава Златоуста Олег Решетников на своей личной странице социальной сети «ВКонтакте».

«Среднесуточные температуры держались выше 8°C по Цельсию. Можно было отключать отопление еще на прошлой неделе. Но мы учли прогноз, выждали самые холодные дни, и делаем это только сейчас, когда ночных заморозков больше не предвидится»,— отметил Олег Решетников.

На сегодняшний день отопительный сезон также завершился в Карталах, Копейске, Челябинске, Магнитогорске. В Усть-Катаве, Чебаркуле и Миассе планируют отключить отопление в домах с 5 мая.