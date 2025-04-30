Поощрение конкуренции

Верховный суд (ВС) РФ подготовил обзор практики, посвященный нюансам привлечения к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. В частности, разъяснения касаются случаев злоупотребления доминирующим положением на рынке, расчета штрафов и правил предоставления документов. По мнению юристов, позиция ВС особенно важна для крупного бизнеса, она внесет больше определенности в правоприменительную практику и поможет защититься от необоснованных претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Президиум ВС утвердил обзор практики, в котором закрепил обязательные для нижестоящих инстанций позиции по делам об административных правонарушениях в сфере антимонопольного законодательства. 25 апреля документ был опубликован на сайте суда. Партнер КА Delcredere Анастасия Тараданкина указывает, что обзор имеет важное значение для тех дел, которые сейчас рассматриваются в антимонопольных органах, также бизнес сможет ссылаться на эти позиции ВС в текущих судебных спорах.

Можно всем — можно и монополисту

Значимая часть документа касается ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке по ст. 14.31 КоАП. В п. 7 обзора говорится, что в таких делах необходимо учитывать законные интересы, «которые вправе преследовать любой участник рынка вне зависимости от его положения», и принимать во внимание обязанность по соблюдению нормативных требований к ведению профессиональной деятельности.

Фактически ВС закрепляет позицию о том, что само по себе наличие доминирующего положения не образует состава правонарушения.

То есть нужно «определять, стало ли поведение, рассматриваемое как злоупотребление доминирующим положением, следствием наличия у лица рыночной власти, либо такое поведение присуще любому участнику гражданского оборота», поясняет старший партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров.

Закон о защите конкуренции выделяет более десяти видов злоупотребления доминирующим положением, среди них — поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, создание дискриминационных условий и манипулирование ценами. Но иногда антимонопольные органы вменяют в вину нарушения, не принимая во внимание требования законодательства, которые доминирующий субъект обязан соблюдать в любом случае. В качестве иллюстрации ВС приводит дело из сферы железнодорожного транспорта, где суды не позволили привлечь к ответственности компанию, которая отказалась заключить договор на перевозку товаров с превышением предельно допустимой массы груза. Этот подход высшая инстанция признала правильным.

Штраф зависит от последствий

Наложить на организацию оборотный штраф (рассчитывается от суммы выручки на определенном товарном рынке) можно за злоупотребление доминирующим положением по ч. 2 ст. 14.31 КоАП. Но антимонопольный орган при этом должен доказать «наличие или возможность возникновения негативных последствий в виде недопущения, ограничения или устранения конкуренции», говорится в п. 9 обзора ВС. Если же это обстоятельство не доказано, правонарушителю грозит фиксированный штраф (от 300 тыс. до 1 млн руб.) по ч. 1 ст. 14.31 КоАП.

Например, если бизнес повышал цены не с целью ограничения конкуренции, а ради получения сверхприбыли и иного не доказано, оборотный штраф не назначается.

Ранее суды зачастую «довольствовались общим обоснованием возможности ограничения конкуренции», говорит Алексей Костоваров. Однако теперь выводы по этому вопросу не позволят Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «произвольно вменять бизнесу более строгую санкцию без анализа последствий для конкуренции», подчеркивает Анастасия Тараданкина.

Кроме того, в конце 2024 года ФАС стала использовать институт предписаний о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Такие предписания выносились на миллиардные суммы в отношении нескольких крупных компаний, указывает госпожа Тараданкина. Теперь же ВС отметил, что такое предписание выдается только при невозможности рассчитать оборотный штраф.

Доминирование в коллективе

Высказался ВС и о коллективном доминировании. Речь идет об олигополиях, где рыночную власть имеют в совокупности сразу несколько предприятий, например операторы сотовой связи или операторы приема и перевода платежей в пользу ресурсоснабжающих организаций. То есть оказывать влияние на условия обращения товара или оказания услуг на рынке может лишь коллектив таких субъектов, но не один из них.

При условии сохранения конкуренции между членами такого коллектива состав административного правонарушения по ст. 14.31 КоАП отсутствует, следует из п. 6 обзора. ВС объяснил, что регулятор не должен ограничиваться изучением поведения лишь одного участника коллективного доминирования, следует анализировать и остальных. Необходимо выявить отказ членов коллектива от конкурентного поведения и установить наличие совместного злоупотребления доминирующим положением и согласованной воли, уточняет президиум. Ранее разъяснения по этому вопросу содержались в постановлении пленума ВС от 4 марта 2021 года, но его положения ориентировали лишь на оценку совокупного влияния на условия обращения товара, замечает господин Костоваров.

Анастасия Тараданкина поддерживает новую позицию ВС. Она подчеркивает, что «с экономической точки зрения возможность индивидуального злоупотребления коллективным доминированием всегда вызывала вопросы», поскольку «доминирующее положение возникает только у нескольких компаний сразу и во взаимосвязи друг с другом». К примеру, «повышение цен одной компанией оставляет возможность потребителю ее замены конкурентом, который тарифы не повысил», и тогда никакого нарушения в этом нет, поясняет юрист.

Жильцы вправе выбирать

Кроме того, ВС попытался разрешить вопрос с навязыванием определенного интернет-провайдера жильцам многоквартирного дома. Напомним, 28 марта пресс-служба ФАС сообщила, что ведомство проводит проверку в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК, изучаются сведения по 84 ЖК.

Теперь в п. 5 обзора ВС закрепил, что на управляющие домами компании могут распространяться антимонопольные запреты и оборотные штрафы. В частности, если УК препятствует доступу различных операторов связи к общему имуществу дома, это может квалифицироваться по ч. 2 ст. 14.31 КоАП. Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина считает, что таким образом ВС «ненавязчиво решил проблему» с провайдерами-монополистами. «Если жильцы многоэтажек на общем собрании правильно оформили разрешение заходить на инфраструктуру любым компаниям без взимания платы (чтобы были конкуренция и выбор), то управляющая компания не имеет права навязывать им только своего фирменного провайдера»,— указывает госпожа Пантюхина.

Какие ваши документы

Важные разъяснения ВС дал и по процедурным моментам. В п. 18 документа говорится, что банки и налоговые органы не могут быть привлечены к ответственности за непредоставление антимонопольному органу документов и сведений, содержащих банковскую или налоговую тайну соответственно. А из п. 19 следует, что компания не обязана истребовать у третьих лиц запрашиваемую ФАС информацию, как-либо систематизировать ее и излагать в определенной форме (например, в аналитической таблице), как нередко просит ведомство. То есть компании могут просто дать те документы, что у них есть,— договоры, счета, акты, поясняет Наталья Пантюхина.

Алексей Костоваров считает эту позицию важной, поскольку «истребование информации антимонопольным органом — достаточно частое явление, а за ее непредставление предусмотрен серьезный штраф». Анастасия Тараданкина полагает, что разъяснения ВС касаются случаев, когда «сбор, анализ и подготовка информации требуют от компании серьезных организационных и временных затрат». Вместе с тем, предупреждает госпожа Пантюхина, это положение обзора может дать «недобросовестным лицам возможности для злоупотребления» и усложняет получение сводной или структурированной информации, например, на рынках удобрений, сельского хозяйства, торговых сетей.

Ян Назаренко, Анна Занина