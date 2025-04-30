Продукты потекли с полуострова

За последний год продажи произведенных в Крыму потребительских товаров повседневного спроса (FMCG) увеличились почти на 40%. Прежде всего растет реализация алкогольных напитков, с которыми ассоциируется регион. Эксперты связывают это в том числе с ростом представленности региональных товаров в ритейле после ухода некоторых зарубежных компаний. Но, предупреждают они, в случае возвращения международных брендов есть риск, что ситуация изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из имеющегося в распоряжении “Ъ” исследования аналитической компании «Нильсен», с февраля 2024 года по февраль 2025 года продажи созданных в Крыму брендов на FMCG-рынке выросли на 38%, до 16 млрд руб. Для сравнения: с февраля 2022 года по апрель 2023 года эта сумма составляла около 8,7 млрд руб. Исполнительный директор «Нильсена» Константин Локтев отмечает, что интерес покупателей к товарам, произведенным в Крыму, наблюдается, в частности, в сегментах, которые в представлении потребителей исторически связаны с полуостровом, например в производстве вина и других алкогольных напитков.

По данным аналитиков, наиболее заметный рост в денежном выражении наблюдается у крымского вермута (крепленое вино) — 397,6%, в то время как этот показатель для напитков, произведенных в других местах, составил всего 1,6%.

Продажи произведенной в Крыму водки в денежном выражении увеличились на 44,1%, бренди — на 41,7%, игристых вин — на 26,3%.

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, Крым является вторым регионом России по количеству торговых марок и дистрибуции вина, уступая по производству только Краснодарскому краю, где выпускается около половины всей такой продукции. По его словам, рост производства крымского игристого вина связана с тем, что местные виноделы начали активно развивать новую для себя категорию из-за большего спроса на такие напитки. По итогу 2024 года на полуострове было произведено 32,6 млн декалитров (дал) тихих вин, что на 8,6% больше год к году, игристых — 17,6 млн дал (рост на 24,7%), крепленых — 1,1 млн дал (увеличение на 29,6%), следует из данных Минсельхоза России.

Главной сложностью для крымского алкоголя господин Ставцев называет его доставку через новые регионы в материковую Россию. Ставки страховых компаний для крымских производителей в среднем выше по сравнению с производителями Краснодарского края, поясняет эксперт.

Но продажи растут не только у крымской алкогольной продукции. По данным «Нильсен», за год рост денежных продаж наблюдается у крымского масла и маргарина — 254,7%, мягких сыров — 184,3%, энергетических и спортивных напитков — 109,1%, халвы — 65%, воды и газированных напитков — на 62,7% и 60,2% соответственно. Для сравнения: средний рост в деньгах по стране у масла и маргарина, произведенного в других регионах страны, составляет всего 15%, мягких сыров — 23,3%, энергетических и спортивных напитков — 33,5%, халвы — 15,2%, воды и газированных напитков — 25,1% и 18,7%.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев отмечает, что обычно региональным брендам трудно пробиться в федеральный ритейл, так как это требует серьезных маркетинговых вложений.

«С Крымом ситуация иная, так как полуостров исторически воспринимается потребителями не только как курорт, но и как экологически чистая житница, что добавляет местной продукции популярности»,—поясняет эксперт.

Согласно проведенному «Нильсеном» опросу, 43% потребителей говорят о том, что стараются приобретать крымскую и российскую продукцию в целом. Этому способствует в том числе рост представленности таких брендов в торговых сетях, поясняет Константин Локтев.

Также на рост продаж местной продукции повлияло и то, что многие иностранные компании убрали свои бренды из России или перестали проводить их активное продвижение, указывает господин Поповичев. Тем не менее, по его наблюдению, российские игроки не очень активно воспользовались вакуумом на рынке после ухода зарубежных игроков. «Если международные бренды начнут возвращаться и активно рекламироваться, то местным придется потесниться»,— предупреждает он. Хотя в текущих условиях потребители теряют связь с импортной продукцией, высокая лояльность к ней сохраняется, заключает эксперт.

Владимир Комаров