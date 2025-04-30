Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил ходатайство индивидуального предпринимателя и наложил арест на имущество и счета казанского ООО «Твой Дом» в рамках иска на сумму более 238 млн рублей. Исполнительный лист уже выдан. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд наложил арест на имущество казанской компании по иску на 238 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд наложил арест на имущество казанской компании по иску на 238 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, предприниматель требует взыскать с компании задолженность по договору займа от 10 октября 2024 года. В состав исковых требований входят: основной долг — 157,9 млн руб., проценты — 70,5 млн руб., а также неустойка — 10,1 млн руб. Кроме того, истец просит обратить взыскание на имущество, переданное в залог.

В качестве обеспечения иска предприниматель представил независимую гарантию на 100 млн руб. Суд признал ее надлежащим встречным обеспечением, направленным на соблюдение баланса интересов сторон при принятии обеспечительных мер.

По итогам рассмотрения ходатайства арбитражный суд постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ответчика, включая будущие поступления, в пределах суммы иска. Также под арест подпали три объекта: два нежилых помещения общей площадью почти 1,6 тыс. кв. м на улице Московской и Московской/Парижской Коммуны, а также доля в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью около 1,6 тыс. кв. м, расположенный в Вахитовском районе.

К участию в деле судом привлечены третьи лица, включая Межрегиональное управление Росфинмониторинга, налоговые органы Татарстана и Удмуртии, Министерство культуры РТ, компанию «АС-Офисные комплексы», а также прокуратуры двух регионов.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Твой Дом» зарегистрировано в 2013 году. Основной вид деятельности — предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилой недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Выручка компании за 2024 год составила 60 млн руб., что на 596% больше по сравнению с предыдущим годом.

Анар Зейналов