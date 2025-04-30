В майские праздники муниципальные парковки станут бесплатными

С 1 по 4 мая, в честь праздника Весны и Труда, и с 8 по 11 мая, ко Дню Победы, муниципальные парковки в Перми будут работать без оплаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 5 по 7 мая и с 12 мая в Перми возобновится обычный режим парковок.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в мае и июне в Перми появятся еще три платные парковки. Парковочные пространства появятся в районе дома на ул. Окулова, 12, вблизи Дома культуры железнодорожников (ДКЖ) и возле здания на ул. Попова, 25. Стоимость пользования этими объектами составит 20 руб. в час.

Стоянки в районе ул. Окулова, 12 и возле здания на ул. Попова, 25 будут внутризональными плоскостными, а парковка у ДКЖ – перехватывающей. С 5 мая начнут функционировать объекты по ул. Окулова, 12 и возле ДКЖ. Со 2 июня запустят платную парковку в районе ул. Попова, 25.