Почти 40% ижевчан выступили против включения курса «Семьеведения» в федпрограмму

33% ижевчан одобряют предложение о введении курса «Семьеведение» в школах на территории всей страны, включив его в федеральную программу, следует из опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Предмет предназначен для учеников 5-9 классов и направлен на формирование ценностей крепкой семьи и брака. «Семьеведение» преподается в 40 регионах страны как внеурочная деятельность. В Ижевске курс запустили с прошлого года.

При этом 39% горожан выступили против введения курса, опасаясь, что это создаст дополнительную нагрузку для детей, а полученные знания не пригодятся в будущем. 28% ижевчан затруднились с ответом.

Среди женщин сторонников «Семьеведения» больше, чем среди мужчин. Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет реже одобряют инициативу по сравнению с молодыми и пожилыми участниками опроса. Среди родителей учеников 5-9 классов 36% поддерживают предложение ввести курс, 45% — против.