ЧТПЗ планирует выплатить 20 млрд рублей дивидендов за 2024 год

Совет директоров АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в общей сумме почти 20 млрд руб. Информация опубликована на портале раскрытия информации.

Рекомендацию направили единственному акционеру организации — Трубной металлургической компании (ТМК). Также ТМК рекомендовано до 15 июня определить лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты части прибыли номинальному держателю и профессиональному участнику рынка установлен до 27 июня, остальным акционерам — до 18 июля.

Виталина Ярховска