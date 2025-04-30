WSJ: США потребовали у Египта свободного прохода через Суэцкий канал

Президент США Дональд Трамп в разговоре с египетским коллегой Абделем Фаттах ас-Сиси в начале апреля заявил, что хочет добиться бесплатного прохода американских судов через Суэцкий канал. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, господин Трамп сказал, что США хотят заручиться поддержкой Египта в операциях против хуситов посредством военной помощи и обмена разведданными. Он отметил, что это может улучшить движение по Суэцкому каналу. Однако господин ас-Сиси возразил и назвал прекращение огня в секторе Газа «лучшим способом остановить хуситов».

Предложение американского президента прозвучало на фоне продолжающихся атак йеменских хуситов на корабли в Красном море, которые привели к снижению трафика движения судов по каналу и падению доходов Египта. WSJ пишет, что в ходе визита в Вашингтон египетских чиновников весной их предупредили, что администрация США может значительно сократить экономическую поддержку Каира.

27 апреля Дональд Трамп заявил о необходимости разрешить торговому и военному флоту США беспошлинный проход через контролируемый Египтом Суэцкий канал. Он убежден, что для американских судов также не должно быть таможенных барьеров и при проходе через Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны.

Подробности — в материале «Ъ» «Трамп переключился на новый канал».