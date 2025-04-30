Бюджет Тюмени в 2024 году исполнен с профицитом в 383 млн рублей

В Тюмени бюджет за 2024 год исполнен с профицитом в размере 383 млн руб., следует из документа администрации города. Доходы составили более 49 млрд руб., что на 2,7% выше плана, расходы — 48,6 млрд руб., что соответствует 95% от запланированного объема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документе отмечается, что это стало возможным благодаря увеличению субсидий и трансфертов от Тюменской области.

Налоговые поступления в бюджет Тюмени достигли 22,93 млрд руб., что на 6,3% выше прогноза. Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 155%, налог на имущество физических лиц — на 114,2%, налог на доходы физлиц — на 105,8%, а госпошлины — на 182,4%.

Неналоговые поступления составили 1,76 млрд руб., что на 52,1% превышает предполагаемой суммы. Доходы от использования муниципального имущества выполнены на 117%, а платежи за использование природных ресурсов — на 151%. Бюджетные деньги были сэкономлены за счет сокращения расходов на деятельность администрации, строительство, ремонты и благоустройство.

Напомним, в ноябре депутаты Тюменской городской думы одобрили бюджет города на 2025 год. Доходы планируются в объеме 46,6 млрд руб., расходы — 49,5 млрд руб. Документ поддержали 29 депутатов, двое — воздержались.

Ирина Пичурина