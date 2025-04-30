Прокуратура заинтересовалась наездом полицейского на ребенка в Энгельсе

Прокуратура Энгельса Саратовской области поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту наезда машины, за рулем которой находился сотрудник полиции, на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительной информации, дознаватель МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области сбил ребенка в районе дома № 27 на ул. Пушкина в Энгельсе, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. Произошло это примерно в 17:30 накануне, во вторник.

В итоге несовершеннолетний получил телесные повреждения, его увезли в медучреждение. Специалисты начали процессуальную проверку по данному факту.

Павел Фролов