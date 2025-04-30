Быстрее всего в Челябинской области растут зарплаты у руководителей в IT

По итогам первого квартала 2025 года сильнее всего в Челябинской области выросли зарплаты на руководящих должностях в IT. Среднее предлагаемое жалованье руководителю группы разработки выросло сразу на 100 тыс. руб. за три месяца, до 300 тыс. руб., сообщает hh.ru. На 50 тыс. руб. больше готовы платить директору по информационным технологиям.

Также значительно выросли зарплаты в вакансиях для директоров по персоналу (150 тыс. руб.), по маркетингу и PR (170 тыс. руб.) и парикмахеров (95 тыс. руб). Также в топ-15 по росту жалованья попали профессии страхового агента (+32,5 тыс. руб. до 82,5 тыс. руб.), коммерческого директора (+31,2 тыс. руб. до 200 тыс. руб.), руководителя филиалов (+31,2 тыс. руб. до 150 тыс. руб.), главного инженера проектов (+30,6 тыс. руб. до 150 тыс. руб.), технического директора (+30 тыс. руб. до 150 тыс. руб.), курьера (+28,4 тыс. руб. до 141,2 тыс. руб.), руководителя отдела клиентского обслуживания (+26,9 тыс. руб. до 83 тыс. руб.), бизнес-аналитика (+25 тыс. руб. до 100 тыс. руб.), операционного директора (+25 тыс. руб. до 200 тыс. руб.) и руководителя строительных проектов (+21,6 тыс. руб. до 150 тыс. руб.).

В первом квартале 2025 года медиана предлагаемых в Челябинской области зарплат составила 60,3 тыс. руб. Это на 5,8 тыс. руб. больше, чем год назад.

Виталина Ярховска