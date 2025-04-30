В Казани возбудили дело после травмирования подростков на железной дороге

В Казани двое несовершеннолетних получили травмы вечером 29 апреля на перегоне станций Дербышки — Восстание Горьковской железной дороги. СК России возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По предварительным данным, подростки были травмированы подвижным составом электропоезда. Обстоятельства устанавливаются.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности на участке железной дороги. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход расследования, которое проводит следственное управление на транспорте СК России.

Анар Зейналов