Поголовье крупного рогатого скота в Ленинградской области за год выросло на 6%

По итогам I квартала 2025 года в Ленинградской области численность крупного рогатого скота составила 556 тыс. особей, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщают аналитики Россельхозбанка, с начала года в регионе было произведено более 179 тыс. тонн мяса и 6,8 тыс. тонн молока.

Генеральный директор АО «Племзавод Рапти» Андрей Санец объясняет причины роста поголовья в регионе: «Основным двигателем увеличения поголовья скота выступает растущий спрос на производимые продукты – мясо и молоко. Важную роль в данном процессе играют меры государственной и банковской поддержки: льготное кредитование АПК, возможность получения кредита по сниженной ставке, а также субсидии от областного правительства. Увеличение поголовья скота возможно при наличии комплексного подхода, включающего как рост спроса на продукты, так и активное участие государства и банков через программы поддержки».

Директор Санкт-Петербургского филиала Россельхозбанка Алексей Кольчик ожидает продолжения развития отрасли в будущем: «Рост поголовья крупного рогатого скота на 6% является обнадеживающим сигналом для всего аграрного сектора Ленинградской области. Это свидетельствует о том, что фермеры активно инвестируют в своё дело, улучшая технологии и методы работы. Мы уверены, что данная тенденция продолжится и позволит увеличить объемы производства».

Ранее «Ъ-СПб» писал об открытии в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины лаборатории по выращиванию эмбрионов крупного рогатого скота. С начала 2025 года университет планировал начать поставки материала на племзаводы Ленобласти.

Андрей Кащавцев