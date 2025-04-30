Утверждены целевые показатели производства «Баранины Тувы»

Первая продукция под брендом «Баранина Тувы» должна быть произведена в 2026 году в объеме 0,15 тыс. т. Целевые показатели соответствующего инвестиционного проекта приведены в распоряжении правительства республики от 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно документу, в дальнейшем объемы производства будут увеличиваться. В результате, в 2029 году они достигнут 0,34 тыс. т.

Инвестпроект по производству мяса под брендом «Баранина Тувы» планируется реализовать в рамках индивидуальной программы социального экономического развития региона. Она рассчитана до 2030 года.

Валерий Лавский