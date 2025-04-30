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Центр Екатеринбурга перекроют для ночной репетиции парада Победы

На центральных улицах Екатеринбурга в ночь с 30 апреля на 1 мая введут ограничение на движение транспорта для репетиции парада ко Дню Победы, сообщили в городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На этих улицах установят временные знаки для организации движения. Ограничения будут действовать с 20:00 до 4:00 на следующих участках:

  • по проспекту Ленина: от ул. Пушкина до ул. Хохрякова;
  • по ул. 8 Марта: от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина;
  • по ул. Бориса Ельцина: от ул. 8 Марта до дома №10 по ул.Бориса Ельцина;
  • по ул. Вайнера: от ул. Антона Валека до проспекта Ленина;
  • по ул. Урицкого: от ул. Антона Валека до площади 1905 года;
  • по ул. Володарского: от ул. Антона Валека до площади 1905 года.

Напомним, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил усилить меры безопасности во время Праздника весны и труда и Дня Победы, особенно в местах массового пребывания людей. Обеспечивать безопасность в праздничные дни будут более 3,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

Ирина Пичурина

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