Хегсет закрыл программу по вовлечению женщин в безопасность, поддержанную Трампом

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о прекращении программы «Женщины, мир и безопасность» (WPS) в Пентагоне, несмотря на ее двухпартийную поддержку в Конгрессе и подписание Дональдом Трампом в 2017 году. Об этом он заявил в соцсети X, назвав ее несущей элементы woke-повестки и разделяющей общество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Программа WPS, разработанная при участии министра внутренней безопасности Кристи Ноем и госсекретаря Марко Рубио, направлена на повышение роли женщин в предотвращении конфликтов. «WPS — это программа ООН, продвигаемая феминистками и левыми активистами. Военные ее ненавидят»,— написал Хегсет, связав инициативу с администрацией Джо Байдена.

В Белом доме заявили газете The Washington Post, что речь идет о «возврате к изначальным целям программы». Анонимный представитель администрации уточнил: «Прекращаются элементы повестки, добавленные при Байдене».

Закон о WPS, как указано в тексте, призван укреплять стабильность через инклюзивное участие женщин. Решение господина Хегсета вызвало споры: ранее Трамп называл программу «важным шагом к демократии».

Сейчас Пентагон намерен выполнять лишь «минимум требований WPS», сосредоточившись на «ведении войны». По данным источников, военное руководство давно критиковало инициативу за «бюрократическую нагрузку».