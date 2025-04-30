«Яковлев» предложил продлить срок службы Як-40 до 60 лет

ПАО «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха») планирует увеличить ресурс пассажирских самолетов Як-40 с 50 до 60 лет. Об этом «Ведомостям» сообщили в Росавиации и подтвердили в компании. Инициатива направлена на поддержку эксплуатантов, использующих эти лайнеры на социально значимых маршрутах.

Сейчас в России летают около 15 Як-40, преимущественно на северо-западе и Дальнем Востоке. Самолет, разработанный в 1960-х в ОКБ имени А. С. Яковлева, стал первым в мире реактивным региональным лайнером. Он вмещает до 32 пассажиров и оснащен тремя двигателями АИ-25.

«Продление ресурса необходимо для удовлетворения потребности операторов в полетах на этом типе воздушного судна», — пояснили в Росавиации. Решение позволит сохранить парк Як-40, остающихся востребованными на малоприбыльных, но социально важных направлениях.

О том, как ОАК провела кадровые перестановки в «Яковлеве» и «Туполеве» — в материале «Ъ».